Мадуро: Венесуэла и Алжир будут работать над проектами в торговле и финансах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном заявил, что две страны намерены работать над проектами в области торговли и финансов.

«Мы договорились построить мощную экономическую, торговую и финансовую повестку совместной работы для процветания обеих стран», — цитирует его РИА Новости.

Также отмечается, что венесуэльская и алжирская стороны обсудили открытие авиасообщения между Каракасом и Алжиром в ближайшие месяцы.

4 мая сообщалось, что Национальная ассамблея Венесуэлы создаёт 18 групп дружбы, в том числе с Россией, Китаем, Ираном и Турцией.