Мадуро: Венесуэла и Алжир будут работать над проектами в торговле и финансах
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«Мы договорились построить мощную экономическую, торговую и финансовую повестку совместной работы для процветания обеих стран», — цитирует его РИА Новости.
Также отмечается, что венесуэльская и алжирская стороны обсудили открытие авиасообщения между Каракасом и Алжиром в ближайшие месяцы.
4 мая сообщалось, что Национальная ассамблея Венесуэлы создаёт 18 групп дружбы, в том числе с Россией, Китаем, Ираном и Турцией.