Мадуро: Венесуэла и Алжир будут работать над проектами в торговле и финансах

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном заявил, что две страны намерены работать над проектами в области торговли и финансов.
Мадуро: Венесуэла и Алжир будут работать над проектами в торговле и финансах
  • AP
  • © Ariana Cubillos

«Мы договорились построить мощную экономическую, торговую и финансовую повестку совместной работы для процветания обеих стран», — цитирует его РИА Новости.

Также отмечается, что венесуэльская и алжирская стороны обсудили открытие авиасообщения между Каракасом и Алжиром в ближайшие месяцы.

4 мая сообщалось, что Национальная ассамблея Венесуэлы создаёт 18 групп дружбы, в том числе с Россией, Китаем, Ираном и Турцией.

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