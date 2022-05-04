Парламент Венесуэлы создаёт группы дружбы, в том числе с Россией

Национальная ассамблея Венесуэлы создаёт 18 групп дружбы, в том числе с Россией, Китаем, Ираном и Турцией.

«Создавая эти первые 18 групп, мы говорим, что Венесуэла осуществляет свою политику суверенно, самостоятельно, без давления и с достоинством», — цитирует РИА Новости депутата Ириса Варелу.

Отмечается, что данные группы будут затрагивать вопросы экономики, торговли и культуры.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия назвал позором приостановку российского статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).