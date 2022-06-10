В США начались протесты против решения Вашингтона не приглашать ряд стран на Саммит Америк
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«Это не настоящий Саммит Америк, если значительная часть континента и людей Латинской Америки исключена из него», — заявил РИА Новости глава коалиции протестующих Брайан Бекер.
По его словам, участники демонстрации требуют власти прекратить блокаду Кубы и дестабилизацию латиноамериканского региона.
Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее раскритиковал решение Соединённых Штатов отказать в участии Венесуэле, Кубе и Никарагуа в Саммите Америк.
The New York Times отмечала, что потенциальный отказ приехать на мероприятие президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару может стать унизительным ударом для президента США Джо Байдена.