В США начались протесты против решения Вашингтона не приглашать ряд стран на Саммит Америк

В Лос-Анджелесе начались акции протеста у места проведения Саммита Америк на фоне решения Вашингтона не приглашать к участию в мероприятии Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.

«Это не настоящий Саммит Америк, если значительная часть континента и людей Латинской Америки исключена из него», — заявил РИА Новости глава коалиции протестующих Брайан Бекер.

По его словам, участники демонстрации требуют власти прекратить блокаду Кубы и дестабилизацию латиноамериканского региона.

Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее раскритиковал решение Соединённых Штатов отказать в участии Венесуэле, Кубе и Никарагуа в Саммите Америк.

The New York Times отмечала, что потенциальный отказ приехать на мероприятие президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару может стать унизительным ударом для президента США Джо Байдена.