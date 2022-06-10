МИД: Россия настроена на конструктивную работу с новыми непостоянными членами СБ ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется на конструктивное сотрудничество с избранными 9 июня новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН — Японией, Эквадором, Мальтой, Мозамбиком и Швейцарией.

«Российская сторона выражает твёрдый настрой на конструктивное взаимодействие с новоизбранными непостоянными членами Совета в интересах урегулирования острейших кризисов современности», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Она выразила надежду, что новые непостоянные члены СБ ООН будут проводить взвешенную и беспристрастную линию на площадке Совбеза.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии у пятёрки стран — членов Совбеза ООН права решать судьбу человечества.

Российский лидер Владимир Путин призвал подумать, как сделать ООН более сбалансированной.