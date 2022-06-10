МИД: Россия настроена на конструктивную работу с новыми непостоянными членами СБ ООН
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«Российская сторона выражает твёрдый настрой на конструктивное взаимодействие с новоизбранными непостоянными членами Совета в интересах урегулирования острейших кризисов современности», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Она выразила надежду, что новые непостоянные члены СБ ООН будут проводить взвешенную и беспристрастную линию на площадке Совбеза.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии у пятёрки стран — членов Совбеза ООН права решать судьбу человечества.
Российский лидер Владимир Путин призвал подумать, как сделать ООН более сбалансированной.