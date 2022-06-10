Путин заявил о стратегических отношениях России и Туркменистана

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Туркмении Сердаром Бердымухамедовым заявил, что отношения между странами являются стратегическими.
Путин заявил о стратегических отношениях России и Туркменистана
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Развиваем отношения по всем направлениям, и очень приятно отметить, что они, действительно, не формально, а по сути являются стратегическими», — приводит ТАСС его слова.

Путин отметил, что выбор России в качестве первой страны для зарубежного визита Бердымухамедова подчёркивает особый характер отношений государств.

Ранее стало известно, что Бердымухамедов посетит Россию по приглашению российского лидера 10 июня.

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