Путин заявил о стратегических отношениях России и Туркменистана
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«Развиваем отношения по всем направлениям, и очень приятно отметить, что они, действительно, не формально, а по сути являются стратегическими», — приводит ТАСС его слова.
Путин отметил, что выбор России в качестве первой страны для зарубежного визита Бердымухамедова подчёркивает особый характер отношений государств.
Ранее стало известно, что Бердымухамедов посетит Россию по приглашению российского лидера 10 июня.