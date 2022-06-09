Президент Туркменистана Бердымухамедов 10 июня посетит Россию по приглашению Путина

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По приглашению президента Владимира Путина Россию посетит лидер Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Это будет его первый официальный зарубежный визит после вступления в должность.
Президент Туркменистана Бердымухамедов 10 июня посетит Россию по приглашению Путина
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

На переговорах стороны обсудят комплекс вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, также они затронут актуальные региональные и международные темы.

«Состоится подписание Декларации об углублении стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Туркменистаном», — сообщили в Кремле.

19 марта победивший на президентских выборах Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении.

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