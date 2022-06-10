Яровая: Пентагон развивает глобальный военно-биологический проект

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Заявления Пентагона о том, что его работа с биолабораториями на Украине якобы носила мирный характер, не находит подтверждений, считает сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Яровая: Пентагон развивает глобальный военно-биологический проект
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Накануне американское Минобороны опубликовало информационную справку, в которой утверждается, что за последние 20 лет США оказывали поддержку 46 различным лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине.

«Информация Пентагона не оставляет никаких сомнений в том, что речь идёт об опасном глобальном военно-биологическом проекте США», — сказала Яровая ТАСС.

По её мнению, «под грифом «секретно» Пентагон создал военно-биологическую разведывательную сеть и военно-биологические полигоны».

Как отмечал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, вокруг России «наплодилась» целая сеть американских биолабораторий.

Согласно данным Службы безопасности Украины, спецслужба ещё в 2017 году заявляла, что США хотят использовать украинские лаборатории для создания или модернизации новых типов биологического оружия.

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