The Telegraph: в Великобритании закрылся крупный завод из-за рекордных цен на газ

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Один из крупнейших в Великобритании заводов по производству азотных удобрений Ince, который расположен в пригороде английского Честера, закрылся в связи с высокими ценами на энергоносители.

Об этом информирует издание The Telegraph со ссылкой на заявление компании CF Fertilisers — владельца предприятия.

Как сообщает издание, компания не имела возможности продолжать работу в связи с рекордно высокими ценами на газ и с уровнем налогообложения на охрану окружающей среды. 

Отмечается, что закрытие предприятия с большой долей вероятности может привести к нарушению цепочек поставок продовольствия в Великобритании.

Вице-президента Союза национальных фермеров Том Брэдшоу выразил мнение, что закрытие Ince стало «ещё одним ударом для занятых в сфере сельского хозяйства бизнесменов, которые и так страдают от невероятно высокой инфляции».

Ранее сеть супермаркетов Waitrose в Великобритании ввела ограничения на продажу растительного масла из-за дефицита.

Кроме того, по данным Daily Mail, в Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%.

Кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о последствиях санкций для Великобритании.

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