The Telegraph: в Великобритании закрылся крупный завод из-за рекордных цен на газ
Об этом информирует издание The Telegraph со ссылкой на заявление компании CF Fertilisers — владельца предприятия.
Как сообщает издание, компания не имела возможности продолжать работу в связи с рекордно высокими ценами на газ и с уровнем налогообложения на охрану окружающей среды.
Отмечается, что закрытие предприятия с большой долей вероятности может привести к нарушению цепочек поставок продовольствия в Великобритании.
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Ранее сеть супермаркетов Waitrose в Великобритании ввела ограничения на продажу растительного масла из-за дефицита.
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