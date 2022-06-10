Байден заявил о намерении США выделить $645 миллионов на помощь Латинской Америке

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты в ближайшие дни планируют выделить свыше $645 млн на борьбу с рядом кризисов в странах Латинской Америки. Об этом он рассказал, выступая на Саммите Америк в Лос-Анджелесе.

«В ближайшие несколько дней мы намерены объявить о выделении свыше $645 млн в рамках помощи в борьбе с проблемами продовольственной безопасности региона, а также чтобы укрепить способность этих стран противостоять природным бедствиям и историческому потоку мигрантов и беженцев», — цитирует РИА Новости американского лидера.

Он также выразил уверенность, что проблема миграционных потоков касается всех стран Северной и Южной Америк.

«На мой взгляд, наша общая ответственность состоит в том, чтобы противостоять этому вызову», — заключил он.

Ранее Байден информировал, что Соединённые Штаты планируют начать реализацию с рядом стран инициативы по наращиванию производства продуктов питания и удобрений.

До этого в Белом доме заявили, что Байден допустил смягчение санкций против Венесуэлы.

Кроме того, министерство финансов США внесло несколько исключений в санкции, введённые ранее против Кубы.