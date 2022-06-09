Байден заявил о намерении США нарастить производство продуктов и удобрений с рядом стран
Как уточнил Байден, США «в ближайшие несколько дней» планируют представить несколько инициатив о сотрудничестве с рядом стран.
«Сюда включено сотрудничество США со странами Карибского бассейна, направленное на (решение проблем, связанных с. — RT) климатическим кризисом», — передаёт ТАСС слова американского лидера.
Байден отметил, что США, Аргентина, Бразилия, Канада, Чили и Мексика являются крупнейшими экспортёрами продовольствия на Американском континенте.
Он добавил, что эти страны намерены сотрудничать друг с другом в сфере наращивания производства продуктов на экспорт, а также в сфере удобрений.
Ранее стало известно, что Байден выступит с речью на Саммите Америк.