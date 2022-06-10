Террористы совершили 12 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 12 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР. Об этом информирует замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 12 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. В провинции Алеппо — пять обстрелов, в провинции Идлиб — четыре обстрела, в провинции Латакия — три обстрела», — цитирует РИА Новости Журавлёва.

Ранее Журавлёв информировал, что террористы силой подавляют протесты мирного населения в Сирии.

Он добавил, что наблюдается рост провокационных обстрелов со стороны террористических формирований в отношении позиций сирийских правительственных сил.

До этого в ЦПВС сообщили об активизации деятельности незаконных вооружённых формирований в идлибской зоне деэскалации после заявлений Турции о начале военной операции в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.