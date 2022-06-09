Канцлер ФРГ Шольц провёл переговоры с генсеком НАТО Столтенбергом
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Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Генеральный секретарь проинформировал федерального канцлера о ходе подготовки к саммиту. В центре внимания были соображения по актуализации стратегической концепции альянса, необходимые корректировки… а также реализация повестки дня «НАТО-2030», — приводит ТАСС его слова.
Ранее в Министерстве обороны ФРГ заявили, что Столтенберг отменил визит в Берлин, который был намечен на 9 июня. Причины такого решения не называются.