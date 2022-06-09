Канцлер ФРГ Шольц провёл переговоры с генсеком НАТО Столтенбергом

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Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил в формате видеоконференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом подготовку к запланированному на конец июня саммиту Североатлантического альянса в Мадриде.
Канцлер ФРГ Шольц провёл переговоры с генсеком НАТО Столтенбергом
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Генеральный секретарь проинформировал федерального канцлера о ходе подготовки к саммиту. В центре внимания были соображения по актуализации стратегической концепции альянса, необходимые корректировки… а также реализация повестки дня «НАТО-2030», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в Министерстве обороны ФРГ заявили, что Столтенберг отменил визит в Берлин, который был намечен на 9 июня. Причины такого решения не называются.

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