Канцлер ФРГ Шольц провёл переговоры с генсеком НАТО Столтенбергом

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил в формате видеоконференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом подготовку к запланированному на конец июня саммиту Североатлантического альянса в Мадриде.

Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Генеральный секретарь проинформировал федерального канцлера о ходе подготовки к саммиту. В центре внимания были соображения по актуализации стратегической концепции альянса, необходимые корректировки… а также реализация повестки дня «НАТО-2030», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в Министерстве обороны ФРГ заявили, что Столтенберг отменил визит в Берлин, который был намечен на 9 июня. Причины такого решения не называются.