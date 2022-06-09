Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Берлине возросло до 32

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Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Берлине возросло до 32.
Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Берлине возросло до 32
  • AP
  • © Michael Sohn

«Семь подростков из группы школьников поступили в больницы на лечение с тяжёлыми травмами, ещё у семерых школьников лёгкие ранения. Кроме того, 17 прохожих получили ранения различной степени тяжести, им была оказана медицинская помощь», — говорится в заявлении полиции Берлина.

Сопровождавшая группу школьников учительница погибла.

Отмечается, что ещё 50 человекам потребовалась психологическая помощь.

Находившийся в машине водитель был госпитализирован, после оказания медицинской помощи его передали полиции.

Ранее сообщалось, что в результате наезда на толпу 29-летнего водителя погибла учительница, а 14 школьников получили травмы.

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