Посол Германии заявил, что отношения Москвы и Берлина переживают обвал

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Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр рассказал о резком ухудшении двусторонних отношений ФРГ и России после 24 февраля.

«Когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля — в области науки, культуры, экономики — и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал», — цитирует его РИА Новости

По словам посла, российско-германские отношения в дальнейшем будут развиваться по отличному от прошлого сценарию.

«Тем не менее, конечно, как географические соседи мы во многих отношениях и дальше будем нуждаться друг в друге», — подчеркнул он.

Он выразил мнение, что двусторонние отношения России и Германии во многих сферах «будут протекать сложнее».

Ранее фон Гайр высказался о возможности личной встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и российского президента Владимира Путина.

Он заявил, что условия для личной встречи  Путина и Шольца в ближайшее время отсутствуют.

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