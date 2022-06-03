Посол Германии в России высказался о возможности личной встречи Шольца и Путина

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что условия для личной встречи российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в ближайшее время отсутствуют.

«Я не знаю ничего, что указывало бы на наличие обстоятельств для личной встречи», — передаёт его слова РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

Французский президент Эммануэль Макрон и Шольц в телефонном разговоре с Путиным, который состоялся 28 мая, попросили о «прекращении огня» на Украине, где проводится операция по защите Донбасса.

Путин, в свою очередь, в разговоре с европейскими политиками «заострил вопрос» об опасности накачки Украины западным оружием. Он предупредил европейских коллег о том, что это несёт риски дестабилизации.