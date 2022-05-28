Макрон и Шольц попросили Путина освободить пленных украинских боевиков

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с российским государственным лидером Владимиром Путиным попросили о «прекращении огня» на Украине, где проводится операция по защите Донбасса.
Макрон и Шольц попросили Путина освободить пленных украинских боевиков
  • AFP
  • © Handout / Russian Defence Ministry

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил Елисейский дворец.

«Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц вновь заявили президенту Владимиру Путину, что любое решение военного конфликта должно быть согласовано между Москвой и Киевом при уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Они возобновили своё требование о прекращении огня», — говорится в заявлении.

Путин, в свою очередь, в разговоре с европейскими политиками «заострил вопрос» об опасности накачки Украины западным оружием. Он предупредил европейских коллег о том, что это несёт риски дестабилизации.

Макрон и Шольц также попросили российского лидера освободить сдавшихся в плен с «Азовстали» украинских боевиков и военнослужащих.

20 мая Минобороны России объявило, что Вооружённые силы полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе: сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».

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