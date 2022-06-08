Европарламент: построение стратегической автономии должно быть главной целью внешней политики

Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге пришли к выводу, что главной целью внешней политики должно стать построение стратегической автономии.

«Такая автономия имеет решающее значение для возможности действовать в одиночку, когда это необходимо, и совместно с партнёрами, когда это возможно, чтобы иметь влияние на международной арене», — приводит РИА Новости текст заявления.

Для достижения соответствующей цели депутаты считают необходимыми срочные инвестиции в оборонный потенциал и создание продовольственного суверенитета, а также снижение энергозависимости.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время пресс-конференции в Киеве заявила, что Германия сокращает до нуля зависимость от российских энергоносителей. По её словам, «это навсегда».

После этого член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре отметил, что полный отказ Германии от российского газа, о котором заявляет Бербок, невозможен и нецелесообразен. Возможно, у министра «эмоции взяли верх над разумом».