Во Франции определят подход к просьбе Украины о статусе кандидата в ЕС после ответа ЕК
«Еврокомиссия должна высказать до середины июня своё мнение по поводу обращения Украины, равно как просьб Молдавии и Грузии. На этой основе главы государств и правительств обсудят этот вопрос на саммите Евросоюза 23—24 июня», — цитирует его ТАСС.
Депутаты Европарламента ранее призвали Еврокомиссию и Совет ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюз.
При этом в Италии заявили, что большинство стран против такого решения.
В МИД Франции также не исключили, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет.