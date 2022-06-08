Во Франции определят подход к просьбе Украины о статусе кандидата в ЕС после ответа ЕК

В МИД Франции сформулируют своё отношение к просьбе Украины, Молдавии и Грузии о предоставлении им статуса кандидатов на членство в ЕС после того, как на этот счёт выскажется Еврокомиссия, заявил официальный представитель французского дипломатического ведомства.

«Еврокомиссия должна высказать до середины июня своё мнение по поводу обращения Украины, равно как просьб Молдавии и Грузии. На этой основе главы государств и правительств обсудят этот вопрос на саммите Евросоюза 23—24 июня», — цитирует его ТАСС.

Депутаты Европарламента ранее призвали Еврокомиссию и Совет ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюз.

При этом в Италии заявили, что большинство стран против такого решения.

В МИД Франции также не исключили, что вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет.