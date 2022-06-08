США: Запад обсуждает в G7 и по другим каналам возможность потолка цен на нефть из России

Коллективный Запад ведёт в рамках G7 и по другим каналам обсуждение возможности установки потолка цен на закупаемую из России нефть, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Они идут по множеству каналов. Но одним из каналов является канал шерп G7. Так что посмотрим, прогресса какого рода мы добьёмся», — цитирует его ТАСС.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» ранее заявил, что Россия в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.