США: Запад обсуждает в G7 и по другим каналам возможность потолка цен на нефть из России

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Коллективный Запад ведёт в рамках G7 и по другим каналам обсуждение возможности установки потолка цен на закупаемую из России нефть, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
США: Запад обсуждает в G7 и по другим каналам возможность потолка цен на нефть из России
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«Они идут по множеству каналов. Но одним из каналов является канал шерп G7. Так что посмотрим, прогресса какого рода мы добьёмся», — цитирует его ТАСС.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» ранее заявил, что Россия в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.

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