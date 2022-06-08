США: Запад обсуждает в G7 и по другим каналам возможность потолка цен на нефть из России
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«Они идут по множеству каналов. Но одним из каналов является канал шерп G7. Так что посмотрим, прогресса какого рода мы добьёмся», — цитирует его ТАСС.
3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.
Новый санкционный пакет предусматривает частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» ранее заявил, что Россия в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.