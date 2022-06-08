В МИД Ирана заявили, что передали США новые предложения по восстановлению ядерной сделки

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Иран представил Соединённым Штатам новый пакет предложений по восстановлению ядерной сделки. Об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.
В МИД Ирана заявили, что передали США новые предложения по восстановлению ядерной сделки
  • Gettyimages.ru

«Два дня назад мы представили пакет новых политических инициатив и открыто сказали противоположной стороне, что она может выбрать один из двух путей. При этом мы предпочитаем путь политики и дипломатии», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Абдоллахиян обсудил с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым ситуацию вокруг ядерной сделки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса США признал, что максимальное давление на Иран не помогло остановить ядерную программу страны.

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