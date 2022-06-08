В МИД Ирана заявили, что передали США новые предложения по восстановлению ядерной сделки

Иран представил Соединённым Штатам новый пакет предложений по восстановлению ядерной сделки. Об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Два дня назад мы представили пакет новых политических инициатив и открыто сказали противоположной стороне, что она может выбрать один из двух путей. При этом мы предпочитаем путь политики и дипломатии», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Абдоллахиян обсудил с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым ситуацию вокруг ядерной сделки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса США признал, что максимальное давление на Иран не помогло остановить ядерную программу страны.