Президент Эстонии Карис допустил проведение досрочных парламентских выборов
- AP
«Внутриполитическая ситуация не исключает возможности, что перед президентом Аларом Карисом встанет этот вопрос и для решения правительственного кризиса придётся объявить внеочередные выборы в парламент», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии.
Отмечается, что руководителю государственной службы по организации выборов Арне Кoйтмяэ было направлено официальное письмо, в котором уточняется оптимальный срок для подготовки и проведения избирательной кампании.
Ранее в Казахстане прошёл референдум о поправках к Конституции.
Центральная комиссия референдума республики заявила, что явка на голосование после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.
Нарушений общественного порядка в ходе конституционного референдума в Казахстане не было зарегистрировано.