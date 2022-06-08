Президент Эстонии Карис допустил проведение досрочных парламентских выборов

Президент Эстонии Алар Карис допустил возможность проведения досрочных парламентских выборов в стране на фоне правительственного кризиса.

«Внутриполитическая ситуация не исключает возможности, что перед президентом Аларом Карисом встанет этот вопрос и для решения правительственного кризиса придётся объявить внеочередные выборы в парламент», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии.

Отмечается, что руководителю государственной службы по организации выборов Арне Кoйтмяэ было направлено официальное письмо, в котором уточняется оптимальный срок для подготовки и проведения избирательной кампании.

Ранее в Казахстане прошёл референдум о поправках к Конституции.

Центральная комиссия референдума республики заявила, что явка на голосование после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.

Нарушений общественного порядка в ходе конституционного референдума в Казахстане не было зарегистрировано.