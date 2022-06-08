Президент Эстонии Карис допустил проведение досрочных парламентских выборов

Короткая ссылка
Президент Эстонии Алар Карис допустил возможность проведения досрочных парламентских выборов в стране на фоне правительственного кризиса.
Президент Эстонии Карис допустил проведение досрочных парламентских выборов
  • AP

«Внутриполитическая ситуация не исключает возможности, что перед президентом Аларом Карисом встанет этот вопрос и для решения правительственного кризиса придётся объявить внеочередные выборы в парламент», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии.

Отмечается, что руководителю государственной службы по организации выборов Арне Кoйтмяэ было направлено официальное письмо, в котором уточняется оптимальный срок для подготовки и проведения избирательной кампании.

Ранее в Казахстане прошёл референдум о поправках к Конституции.

Центральная комиссия референдума республики заявила, что явка на голосование после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.

Нарушений общественного порядка в ходе конституционного референдума в Казахстане не было зарегистрировано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить