Вучич: прекращение газовых поставок из России станет проблемой для Европы

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Остановка газовых поставок в Европу из России станет проблемой для Евросоюза. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич: прекращение газовых поставок из России станет проблемой для Европы
  • AP

«Мы уже сейчас с ужасом смотрим на то, что происходит в энергетике. Представьте самый плохой сценарий: Россия по какой-либо причине прекращает поставки газа — не нам, а Европе», — приводит ТАСС слова Вучича в эфире TV Pink.

Он рассказал, что в условиях недостатка газа резко вырастут цены на электричество, все страны ЕС столкнутся с проблемами.

Вучич также выразил обеспокоенность, что предстоящая зима станет «чрезвычайно трудной» для Европы.

Ранее президент Чехии Милош Земан назвал «несколько шизофреничной» позицию Евросоюза по поставкам газа из России.

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