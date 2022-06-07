Президент Чехии назвал «несколько шизофреничной» позицию ЕС по поставкам газа из России

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Президент Чехии Милош Земан назвал «несколько шизофреничной» позицию Евросоюза по поставкам газа из России.
Президент Чехии назвал «несколько шизофреничной» позицию ЕС по поставкам газа из России
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Венгрии Каталин Новак. 

Земан заявил, что следующий пакет санкций ЕС против России, скорее всего, затронет поставки газа. 

«Мы, с одной стороны, угрожаем России, что у неё не будем покупать газ, а с другой стороны, мы боимся, что Россия сама прекратит эти поставки. Такая позиция несколько шизофренична», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, у России есть возможность перенаправить предназначенные для ЕС поставки газа в Китай, Индию и другие страны.

При этом венгерский президент отметила, что санкции не должны наносить странам Евросоюза больший вред, чем России.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

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