Президент Чехии назвал «несколько шизофреничной» позицию ЕС по поставкам газа из России

Президент Чехии Милош Земан назвал «несколько шизофреничной» позицию Евросоюза по поставкам газа из России.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Венгрии Каталин Новак.

Земан заявил, что следующий пакет санкций ЕС против России, скорее всего, затронет поставки газа.

«Мы, с одной стороны, угрожаем России, что у неё не будем покупать газ, а с другой стороны, мы боимся, что Россия сама прекратит эти поставки. Такая позиция несколько шизофренична», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, у России есть возможность перенаправить предназначенные для ЕС поставки газа в Китай, Индию и другие страны.

При этом венгерский президент отметила, что санкции не должны наносить странам Евросоюза больший вред, чем России.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.