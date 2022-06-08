Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен не считает ЕС виновным в продовольственном кризисе
- AP
Как утверждает фон дер Ляйен, санкции ЕС «разработаны аккуратно», чтобы «избежать негативных последствий».
«Они не распространяются на продовольствие… Санкции не касаются торговли зерновыми, другим продовольствием России с третьими странами», — сказала чиновница депутатам Европарламента, её слова приводит РИА Новости.
По мнению помощника президента России по экономическим вопросам Максима Орешкина, кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, вызваны в том числе санкционным безумием Запада последних месяцев.