Песков: продовольственному кризису предшествовала цепочка ошибок властей других стран

Катализатором всемирного продовольственного кризиса стала не ситуация вокруг Украины, а цепочка ошибочных действий властей разных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы должны понять позицию украинской стороны, речь же идёт об украинском зерне. Во-первых, насколько нам известно, этого зерна гораздо меньше, чем заявляют сами украинцы. Второе, ну, наверное, не нужно сильно преувеличивать значение этих запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки зерна. Это слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние оказывать на развитие того продовольственного кризиса всемирного, который уже начался», — сказал представитель Кремля.

Причиной кризиса стали ошибки руководства различных стран, подчеркнул Песков.

«Мы ещё раз повторяем, мы об этом говорили, и в том числе министр Лавров сегодня говорил, что не украинский кризис стал причиной или катализатором продовольственного кризиса в мире. Этому предшествовала целая цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран мира», — сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, порядочные люди в Соединённых Штатах признали, что Вашингтон совершил ошибки, которые привели к кризисам, в том числе на рынке продовольствия.

Как отмечал в интервью RT помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин, кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, вызваны явно не последними событиями вокруг Украины.

Ошибочные шаги были сделаны в США во время пандемического кризиса, а также в Европе, где расчёт на краткосрочные контракты задрал цены на энергоносители.