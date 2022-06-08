Песков: продовольственному кризису предшествовала цепочка ошибок властей других стран

Короткая ссылка
Катализатором всемирного продовольственного кризиса стала не ситуация вокруг Украины, а цепочка ошибочных действий властей разных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: продовольственному кризису предшествовала цепочка ошибок властей других стран
  • РИА Новости

«Мы должны понять позицию украинской стороны, речь же идёт об украинском зерне. Во-первых, насколько нам известно, этого зерна гораздо меньше, чем заявляют сами украинцы. Второе, ну, наверное, не нужно сильно преувеличивать значение этих запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки зерна. Это слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние оказывать на развитие того продовольственного кризиса всемирного, который уже начался», — сказал представитель Кремля.

Причиной кризиса стали ошибки руководства различных стран, подчеркнул Песков.

«Мы ещё раз повторяем, мы об этом говорили, и в том числе министр Лавров сегодня говорил, что не украинский кризис стал причиной или катализатором продовольственного кризиса в мире. Этому предшествовала целая цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран мира», — сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, порядочные люди в Соединённых Штатах признали, что Вашингтон совершил ошибки, которые привели к кризисам, в том числе на рынке продовольствия.

Как отмечал в интервью RT помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин, кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, вызваны явно не последними событиями вокруг Украины.

Ошибочные шаги были сделаны в США во время пандемического кризиса, а также в Европе, где расчёт на краткосрочные контракты задрал цены на энергоносители.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить