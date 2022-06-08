Глава Еврокомиссии посетит Египет и обсудит там продовольственный кризис
- AP
«На следующей неделе я буду в Египте, чтобы обсудить с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси самые оптимальные пути оказания поддержки этому региону мира», — сказала она, её цитирует РИА Новости.
Ранее стало известно, что ряд африканских стран запросил у России помощь с поставкой удобрений и продовольствия.
Посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров отметил, что Москва считает необходимым усилить состав посольств в Африке.