Глава Еврокомиссии посетит Египет и обсудит там продовольственный кризис

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена посетить Египет, чтобы обсудить помощь региону на фоне продовольственного кризиса.
Глава Еврокомиссии посетит Египет и обсудит там продовольственный кризис
  • AP

«На следующей неделе я буду в Египте, чтобы обсудить с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси самые оптимальные пути оказания поддержки этому региону мира», — сказала она, её цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что ряд африканских стран запросил у России помощь с поставкой удобрений и продовольствия.

Посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров отметил, что Москва считает необходимым усилить состав посольств в Африке.

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