Захарова: плачевное состояние отношений России и Японии вызвано действиями Токио

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что двусторонние отношения России и Японии находятся в плачевном состоянии из-за действий Токио.
Захарова: плачевное состояние отношений России и Японии вызвано действиями Токио
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Двусторонние отношения находятся в плачевном состоянии из-за действий правительства и команды нынешней, правящей в Японии, которая полностью растворилась в прозападной линии и разрушает отношения с какой-то скоростью света», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно от лица правительства Японии выразил сожаление в связи с односторонним приостановлением действия соглашения с Россией о промысле морских живых ресурсов. По данному вопросу с российской стороной будут проведены консультации.

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