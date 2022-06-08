Захарова: плачевное состояние отношений России и Японии вызвано действиями Токио
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«Двусторонние отношения находятся в плачевном состоянии из-за действий правительства и команды нынешней, правящей в Японии, которая полностью растворилась в прозападной линии и разрушает отношения с какой-то скоростью света», — сказала она в эфире радио Sputnik.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно от лица правительства Японии выразил сожаление в связи с односторонним приостановлением действия соглашения с Россией о промысле морских живых ресурсов. По данному вопросу с российской стороной будут проведены консультации.