Захарова заявила, что переговоры Лаврова и Чавушоглу предстоят интенсивные

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу в Анкаре предстоят очень интенсивные.
Захарова заявила, что переговоры Лаврова и Чавушоглу предстоят интенсивные
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«Делегацию сейчас (российскую. — RT) забросило в Турцию, где сегодня предстоят очень интенсивные переговоры с турецкими коллегами», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Ранее в МИД России сообщили, что Лавров в ходе визита 8 июня в Турцию обсудит с Чавушоглу перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров.

Также по инициативе турецкой стороны 7 июня состоялись телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Стороны обсудили вопросы безопасности судоходства в Чёрном море в контексте проблемы вывоза зерна с территории Украины.

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