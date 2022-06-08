Посол Антонов прокомментировал последствия возможной поставки ВСУ дальнобойных ракет США
«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, даже не сомневаюсь, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — приводит слова дипломата в интервью Первому каналу РИА Новости.
Ранее Антонов высказался по поводу возможного закрытия дипломатических представительств России в Штатах. Посол заявил, что вопрос об этом в Америке на сегодняшний день не ставится.