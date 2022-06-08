Посол Антонов: США не ставят вопрос о закрытии дипломатических представительств России
«Конечно, никогда не говори никогда. Но нынешняя ситуация — то, что я слышу из Белого дома, из Госдепартамента, — всё-таки свидетельствует о том, что остатки разума там остались и что сегодня американская сторона не ставит таким образом вопрос — о закрытии дипломатических представительств», — заявил посол в интервью Первому каналу, пишет РИА Новости.
Антонов считает, что имеются сигналы о необходимости продолжения работы посольств и генконсульств России в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. Он также подчеркнул важность продолжения работы представительства США в Москве.