Посол Антонов: США не ставят вопрос о закрытии дипломатических представительств России

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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал возможность закрытия дипломатических представительств России в Америке. Он заявил, что Штаты на сегодняшний день не ставят вопрос об этом.

«Конечно, никогда не говори никогда. Но нынешняя ситуация — то, что я слышу из Белого дома, из Госдепартамента, — всё-таки свидетельствует о том, что остатки разума там остались и что сегодня американская сторона не ставит таким образом вопрос — о закрытии дипломатических представительств», — заявил посол в интервью Первому каналу, пишет РИА Новости.

Антонов считает, что имеются сигналы о необходимости продолжения работы посольств и генконсульств России в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. Он также подчеркнул важность продолжения работы представительства США в Москве.

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