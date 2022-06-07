Депутат Морозов: поляки хотят быть американским русофобским форпостом
- РИА Новости
«Поляки хотят быть американским русофобским форпостом в Европе и обслуживают эту задачу. Они на мощнейшей подкормке США», — отметил парламентарий.
Он добавил, что отключение от SWIFT — процедура неприятная, «но проблема этих санкций в том, что они не работают на ту задачу, на которую изначально сформулированы».
«Эти санкции никак не повлияют ни на позицию по Украине, ни на экономическую систему», — подчеркнул собеседник RT.
Ранее Рау предложил отключить все российские банки от SWIFT.