Депутат Морозов: поляки хотят быть американским русофобским форпостом

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT предложение главы МИД Польши Збигнева Рау отключить все российские банки от SWIFT в рамках седьмого пакета санкций ЕС.
Депутат Морозов: поляки хотят быть американским русофобским форпостом
  • РИА Новости

«Поляки хотят быть американским русофобским форпостом в Европе и обслуживают эту задачу. Они на мощнейшей подкормке США», — отметил парламентарий.

Он добавил, что отключение от SWIFT — процедура неприятная, «но проблема этих санкций в том, что они не работают на ту задачу, на которую изначально сформулированы».

«Эти санкции никак не повлияют ни на позицию по Украине, ни на экономическую систему», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее Рау предложил отключить все российские банки от SWIFT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить