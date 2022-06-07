Глава МИД Польши Рау предложил отключить все российские банки от SWIFT

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Глава МИД Польши Збигнев Рау выступил с предложением отключить все российские банки от SWIFT в рамках седьмого пакета санкций ЕС.
Глава МИД Польши Рау предложил отключить все российские банки от SWIFT
  • AP

«Мы должны начать работать над седьмым пакетом санкций, который должен охватывать среди прочего полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT», — приводит его слова РИА Новости.

Рау назвал шестой пакет антироссийских санкций важным шагом в направлении обеспечения независимости Европы от энергоносителей из России.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что власти Евросоюза начали работу над седьмым пакетом антироссийских санкций.

Шестой пакет санкций ЕС против России был окончательно утверждён 3 июня.

Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

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