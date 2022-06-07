Захарова: ЕС превратился в экономический отдел НАТО

Евросоюз превратился в экономический отдел НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв пресс-секретаря Госдепа США к Сербии сосредоточиться над сопряжением политики с Брюсселем.

Российский дипломат напомнила, что в Госдепе также отметили необходимость Сербии сосредоточиться на вступлении в ЕС и не фокусироваться на «несостоявшихся переговорах с Россией».

Захарова выразила недоумение тем, что в США комментируют европейскую повестку и «указывают странам не своего континента, что им делать».

«Подсказываю. Все, кто входит в ЕС, лишаются своей европейской идентичности, переподчиняясь воле Вашингтона. Потому что Европейский Союз без Америки существовать не может, он превратился в экономический отдел НАТО», — написала она в своём Telegram.

Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта главы МИД России Сергея Лаврова.

Президент Сербии Александр Вучич выразил своё недовольство из-за отказа стран предоставить воздушный коридор для самолёта Лаврова, что сделало невозможным визит российского министра в Белград.