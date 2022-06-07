Захарова: ЕС превратился в экономический отдел НАТО

Короткая ссылка
Евросоюз превратился в экономический отдел НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв пресс-секретаря Госдепа США к Сербии сосредоточиться над сопряжением политики с Брюсселем.
Захарова: ЕС превратился в экономический отдел НАТО
  • РИА Новости

Российский дипломат напомнила, что в Госдепе также отметили необходимость Сербии сосредоточиться на вступлении в ЕС и не фокусироваться на «несостоявшихся переговорах с Россией».

Захарова выразила недоумение тем, что в США комментируют европейскую повестку и «указывают странам не своего континента, что им делать».

«Подсказываю. Все, кто входит в ЕС, лишаются своей европейской идентичности, переподчиняясь воле Вашингтона. Потому что Европейский Союз без Америки существовать не может, он превратился в экономический отдел НАТО», — написала она в своём Telegram.

Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта главы МИД России Сергея Лаврова. 

Президент Сербии Александр Вучич выразил своё недовольство из-за отказа стран предоставить воздушный коридор для самолёта Лаврова, что сделало невозможным визит российского министра в Белград.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить