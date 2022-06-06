Вучич выразил неудовлетворение обстоятельствами отмены визита Лаврова в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич выразил своё недовольство из-за отказа Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор для самолёта главы МИД России Сергея Лаврова, что сделало невозможным визит российского министра в Белград.

Об этом сербский лидер заявил на встрече с российским послом в Сербии Александром Боцан-Харченко.

«Президент Вучич выразил неудовольствие в связи с обстоятельствами, которые препятствовали приезду главы российской дипломатии Лаврова», — говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера по итогам встречи, слова которого передаёт ТАСС.

Кроме того, Вучич отметил, что Сербия намерена и дальше следовать своей политике независимости и самостоятельности в принятии решений.

Сербский лидер также уточнил, что страна «продолжит соблюдение военного нейтралитета».

Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта Лаврова.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова.