Вучич выразил неудовлетворение обстоятельствами отмены визита Лаврова в Сербию
- AP
Об этом сербский лидер заявил на встрече с российским послом в Сербии Александром Боцан-Харченко.
«Президент Вучич выразил неудовольствие в связи с обстоятельствами, которые препятствовали приезду главы российской дипломатии Лаврова», — говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера по итогам встречи, слова которого передаёт ТАСС.
Кроме того, Вучич отметил, что Сербия намерена и дальше следовать своей политике независимости и самостоятельности в принятии решений.
Сербский лидер также уточнил, что страна «продолжит соблюдение военного нейтралитета».
Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта Лаврова.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова.