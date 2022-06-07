В ЕС приветствовали прошедший референдум о поправках к Конституции в Казахстане
- AP
«ЕС приветствует политические реформы, инициированные президентом Токаевым 16 марта в дополнение к социально-экономическим реформам, начатым после трагических январских событий», — приводит текст сообщения РИА Новости.
В ЕС отметили, что Казахстан является важным и ценным партнёром Евросоюза.
Ранее на заседании ЦИК республики объявили об итогах референдума — за внесение поправок в Конституцию проголосовали 77,18% избирателей.
Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества признала прошедший референдум прозрачным и демократичным.