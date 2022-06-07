В ЕС приветствовали прошедший референдум о поправках к Конституции в Казахстане

Короткая ссылка
В ЕС приветствовали прошедший в Казахстане 5 июня референдум о поправках к Конституции, следует из заявления Евросоюза.
В ЕС приветствовали прошедший референдум о поправках к Конституции в Казахстане
  • AP

«ЕС приветствует политические реформы, инициированные президентом Токаевым 16 марта в дополнение к социально-экономическим реформам, начатым после трагических январских событий», — приводит текст сообщения РИА Новости.

В ЕС отметили, что Казахстан является важным и ценным партнёром Евросоюза.

Ранее на заседании ЦИК республики объявили об итогах референдума — за внесение поправок в Конституцию проголосовали 77,18% избирателей.

Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества признала прошедший референдум прозрачным и демократичным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить