В Казахстане 77,18% граждан поддержали поправки к конституции
- РИА Новости
В ходе открытого заседания сообщили, что итоговая явка граждан составила 68,05% — таким образом, референдум сочли состоявшимся в соответствии с законодательством.
За внесение поправок к конституции проголосовали 77,18% избирателей.
Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества ранее признала прошедший референдум прозрачным и демократичным.
Нарушений общественного порядка в ходе конституционного референдума в Казахстане не было зарегистрировано.