Посол России сообщил о подготовке визита главы МИД Сербии Селаковича

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Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о начале подготовки визита главы МИД Сербии Николы Селаковича в Россию.
Посол России сообщил о подготовке визита главы МИД Сербии Селаковича
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«Президент (Сербии. — RT) дал указание о подготовке этого визита. Так что в любом случае... помешать развитию наших отношений, диалогу и взаимодействию в конкретных областях невозможно. Мы в этом уверены», — цитирует посла РИА Новости.

По словам дипломата, сербский президент в рамках встречи заверил в сохранении Белградом нейтрального статуса. Вучич подчеркнул, что Сербия не присоединится к антироссийским санкциям.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон ранее в эфире телеканала N1 заявила, что на власти Сербии будут ещё активнее давить, чтобы страна поддержала санкции Запада в отношении России.

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