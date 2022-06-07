Посол: Пакистан привержен «Пакистанскому потоку», обсуждаются юридические вопросы

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Посол Пакистана в Москве Шафкат Али Хан сообщил, что страна привержена проекту «Пакистанский поток» и сейчас между руководящими лицами государств идёт обсуждение юридических вопросов.

«Пока нет точных дат. Есть несколько юридических вопросов. Нет особых проблем. Что касается политической воли, обе страны привержены этому проекту», — цитирует посла РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на то, что при новом премьер-министре Пакистана Шехбазе Шарифе проект строительства газопровода «Пакистанский поток» будет продолжен.

Как отмечал министр энергетики России Николай Шульгинов, пропускная способность газопровода «Пакистанский поток» может составить 16 млрд куб. м в год. Он должен связать инфраструктуру для приёма сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.

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