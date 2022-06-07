Обозреватель Нурми: Макрон напугал Украину заявлением о недопустимости унижения России

Обозреватель Iltalehti Лаури Нурми заявил в статье, что президент Франции Эммануэль Макрон испугал Украину своим заявлением о недопустимости унижения России.

«Мы не должны унижать Путина или Россию. Вместо этого мы должны действовать таким образом, чтобы, когда боевые действия закончатся, был дипломатический выход», — заявил глава Франции в интервью региональной прессе 3 июня.

«Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», — комментирует высказывание Нурми в статье Iltalehti.

Обозреватель считает, что своими словами Макрон допустил возможность признания действий России на Украине правомерными. Кроме того, Макрон берёт на себя роль «миротворца» и хочет стать посредником в урегулировании конфликта.