Обозреватель Нурми: Макрон напугал Украину заявлением о недопустимости унижения России

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Обозреватель Iltalehti Лаури Нурми заявил в статье, что президент Франции Эммануэль Макрон испугал Украину своим заявлением о недопустимости унижения России.

«Мы не должны унижать Путина или Россию. Вместо этого мы должны действовать таким образом, чтобы, когда боевые действия закончатся, был дипломатический выход», — заявил глава Франции в интервью региональной прессе 3 июня.

 «Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», — комментирует высказывание Нурми в статье Iltalehti.

Обозреватель считает, что своими словами Макрон допустил возможность признания действий России на Украине правомерными. Кроме того, Макрон берёт на себя роль «миротворца» и хочет стать посредником в урегулировании конфликта.

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