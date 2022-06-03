Макрон: нельзя унижать Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать, после окончания боевых действий необходимо выходить из кризиса путём дипломатии.

«Нельзя унижать Россию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — приводит ТАСС слова Макрона в интервью региональной прессе.

Он выразил уверенность, что Франция должна играть роль посредника.

28 мая Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с российским государственным лидером Владимиром Путиным попросили о «прекращении огня» на Украине, где проводится операция по защите Донбасса.