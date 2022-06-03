Макрон: нельзя унижать Россию
- AP
«Нельзя унижать Россию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — приводит ТАСС слова Макрона в интервью региональной прессе.
Он выразил уверенность, что Франция должна играть роль посредника.
28 мая Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с российским государственным лидером Владимиром Путиным попросили о «прекращении огня» на Украине, где проводится операция по защите Донбасса.