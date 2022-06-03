Макрон: нельзя унижать Россию

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать, после окончания боевых действий необходимо выходить из кризиса путём дипломатии.
Макрон: нельзя унижать Россию
  • AP

«Нельзя унижать Россию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — приводит ТАСС слова Макрона в интервью региональной прессе.

Он выразил уверенность, что Франция должна играть роль посредника.

28 мая Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с российским государственным лидером Владимиром Путиным попросили о «прекращении огня» на Украине, где проводится операция по защите Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить