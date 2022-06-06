В США ожидают участия представителей Гуаидо в Саммите Америк

США надеются на участие в Саммите Америк представителей Хуана Гуаидо, которого Вашингтон считает венесуэльским лидером, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы ожидаем, что представители временного правительства Хуана Гуаидо примут участие в саммите», — сказал он на брифинге.

Как ранее отмечал посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, в политике венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо разочаровались многие его сторонники.

Как заявляли в начале 2021 года в ЕС, Брюссель намерен продолжить поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо и не признаёт итоги парламентских выборов в Венесуэле.