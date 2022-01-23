Посол России в Венесуэле заявил о несерьёзном отношении венесуэльцев к деятельности Гуаидо

В политике венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо разочаровались многие его сторонники, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«В принципе, отношение к нему (Гуаидо. — RT) в обществе можно охарактеризовать одним словом — несерьёзное. Проект «двоевластия» в Венесуэле полностью провалился. Олицетворявшие собой его политики полностью дискредитировали себя», — приводит слова Мелик-Багдасарова РИА Новости.

По его словам, попытка госпереворота, коррупция и хищения «бесповоротно оттолкнули» от Гуаидо его сторонников.

«Сегодня этот деятель никого и ничего из себя не представляет. Он существует лишь в виртуальном пространстве и в воспалённом сознании его американских кураторов», — заключил Мелик-Багдасаров.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия солидарна с правительством Венесуэлы и президентом страны Николасом Мадуро в противостоянии нелегитимным санкциям и вмешательству во внутренние дела.