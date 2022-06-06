Госдеп США назвал закрытие неба для самолёта с Лавровым «суверенным решением» стран

Соединённые Штаты считают закрытие неба для самолёта с главой МИД России Сергеем Лавровым «суверенным решением» Болгарии, Северной Македонии и Черногории.

«Это были суверенные решения относительно воздушного пространства этих трёх суверенных государств», — сказал представитель американского Госдепа Нед Прайс во время брифинга.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова, который направлялся в Сербию.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что запланированный визит главы российского МИД в Сербию откладывается.

Лавров назвал «немыслимым» решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию.