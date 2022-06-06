Учения НАТО Ramstein Dust II — 2022 пройдут в Турции с 20 по 28 июня

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В турецкой Конье с 20 по 28 июня на базе командования 3-й главной реактивной базы пройдут учения НАТО Ramstein Dust II — 2022. Об этом информирует Министерство национальной обороны Турции.
Учения НАТО Ramstein Dust II — 2022 пройдут в Турции с 20 по 28 июня
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«Оборудование было переброшено в Турцию 5 июня в рамках учений RADU, которые пройдут с 20 по 28 июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения планируют провести совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022. 

6 июня учения ВВС НАТО Ramstein Alloy начались в воздушном пространстве Балтийского моря.

30 мая в воздушном пространстве Балтийского моря стартовали учения сил противовоздушной обороны НАТО Ramstein Legacy 2022.

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