Учения НАТО Ramstein Dust II — 2022 пройдут в Турции с 20 по 28 июня
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«Оборудование было переброшено в Турцию 5 июня в рамках учений RADU, которые пройдут с 20 по 28 июня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что учения планируют провести совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022.
6 июня учения ВВС НАТО Ramstein Alloy начались в воздушном пространстве Балтийского моря.
30 мая в воздушном пространстве Балтийского моря стартовали учения сил противовоздушной обороны НАТО Ramstein Legacy 2022.