Учения НАТО Ramstein Dust II — 2022 пройдут в Турции с 20 по 28 июня

В турецкой Конье с 20 по 28 июня на базе командования 3-й главной реактивной базы пройдут учения НАТО Ramstein Dust II — 2022. Об этом информирует Министерство национальной обороны Турции.

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