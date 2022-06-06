Небензя посоветовал Западу быть осторожнее с обвинениями в адрес России без доказательств

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Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что обвинения российских военных в жестокости на Украине являются излюбленным методом Запада, но при этом доказательств предоставлено не было.
Небензя посоветовал Западу быть осторожнее с обвинениями в адрес России без доказательств
  • РИА Новости

«Хочу обратиться к коллегам, которые сегодня особенно усердствовали на этом поприще. Я бы вам советовал быть осторожнее, ведь за подобными утверждениями Киева нет необходимой доказательной базы. Лучше других это на днях «доказала» не кто-нибудь, а сама украинская уполномоченная по правам человека госпожа Денисова», — приводит РИА Новости его слова на заседании Совета Безопасности.

Дипломат напомнил, что Денисова «перегнула палку и была уволена украинским режимом», который при этом использовал «интересную формулировку».

«Непонятная концентрация на многочисленных деталях сексуальных преступлений и изнасилованиях детей на оккупированных территориях, которые не могли быть подтверждены доказательствами», — сказал Небензя.

Иными словами, украинский омбудсмен «бездоказательно врала всему миру», что оказалось «шокирующим даже для киевских властей», заключил российский постпред.

Ранее бывший уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова попала в базу украинского сайта «Миротворец».

На сайте её обвиняют в «распространении слухов об изнасилованиях женщин и детей», которые она не смогла подтвердить, чем «дискредитировала украинские власти в глазах мировой общественности».

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