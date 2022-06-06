МИД России поблагодарил власти Шри-Ланки за помощь в ситуации с задержанным самолётом

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В МИД России выразили благодарность властям Шри-Ланки за оказанную помощь в урегулировании ситуации с задержанием самолёта «Аэрофлота» в международном аэропорту в пригороде Коломбо.
МИД России поблагодарил власти Шри-Ланки за помощь в ситуации с задержанным самолётом
  • РИА Новости

«Признательны всем органам государственной власти Шри-Ланки, принявшим участие в оперативном урегулировании ситуации», — говорится в сообщении министерства. 

3 июня сообщалось, что Высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не может покинуть Шри-Ланку.

6 июня суд Шри-Ланки приостановил действие данного приказа. Позднее Airbus A330 вылетел из Коломбо в Москву.

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