МИД России поблагодарил власти Шри-Ланки за помощь в ситуации с задержанным самолётом

В МИД России выразили благодарность властям Шри-Ланки за оказанную помощь в урегулировании ситуации с задержанием самолёта «Аэрофлота» в международном аэропорту в пригороде Коломбо.

РИА Новости