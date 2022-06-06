МИД России поблагодарил власти Шри-Ланки за помощь в ситуации с задержанным самолётом
- РИА Новости
«Признательны всем органам государственной власти Шри-Ланки, принявшим участие в оперативном урегулировании ситуации», — говорится в сообщении министерства.
3 июня сообщалось, что Высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не может покинуть Шри-Ланку.
6 июня суд Шри-Ланки приостановил действие данного приказа. Позднее Airbus A330 вылетел из Коломбо в Москву.