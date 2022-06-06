Нургалиев заявил, что страны СНГ планируют начать разработку единых учебников по истории

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев сообщил, что страны СНГ в ближайшее время планируют начать разработку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны.

«В ближайшее время страны СНГ планируют начать подготовку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, чтобы не допустить попыток очернения подвига советского народа в борьбе с фашизмом», — заявил он в интервью «Российской газете».

Нургалиев добавил, что страны СНГ намерены развивать гуманитарное сотрудничество, включая вопросы сохранения общего культурно-исторического наследия и общих гуманистических ценностей.

Также он сообщил, что долгосрочной целью Запада является развал СНГ на противостоящие друг другу страны.