Нургалиев заявил, что страны СНГ планируют начать разработку единых учебников по истории
- РИА Новости
«В ближайшее время страны СНГ планируют начать подготовку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, чтобы не допустить попыток очернения подвига советского народа в борьбе с фашизмом», — заявил он в интервью «Российской газете».
Нургалиев добавил, что страны СНГ намерены развивать гуманитарное сотрудничество, включая вопросы сохранения общего культурно-исторического наследия и общих гуманистических ценностей.
Также он сообщил, что долгосрочной целью Запада является развал СНГ на противостоящие друг другу страны.