Нургалиев заявил, что страны СНГ планируют начать разработку единых учебников по истории

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев сообщил, что страны СНГ в ближайшее время планируют начать разработку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны.
Нургалиев заявил, что страны СНГ планируют начать разработку единых учебников по истории
  • РИА Новости

«В ближайшее время страны СНГ планируют начать подготовку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, чтобы не допустить попыток очернения подвига советского народа в борьбе с фашизмом», — заявил он в интервью «Российской газете».

Нургалиев добавил, что страны СНГ намерены развивать гуманитарное сотрудничество, включая вопросы сохранения общего культурно-исторического наследия и общих гуманистических ценностей.

Также он сообщил, что долгосрочной целью Запада является развал СНГ на противостоящие друг другу страны.

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