Москалькова заявила о разном отношении МККК к пленным россиянам и украинцам

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Международный комитет Красного Креста (МККК) по-разному относится к военнопленным россиянам и украинцам.
Москалькова заявила о разном отношении МККК к пленным россиянам и украинцам
  • РИА Новости

«Меня очень волнует, что МККК, на мой взгляд, не одинаково относится к нашим пленным и к украинским. Мы видели, когда пленные выходили из «Азовстали», присутствовал Красный Крест: с блокнотиками, переписывали, реестр составлялся», — приводит РИА Новости её слова.

Москалькова добавила, что не получила информации, сколько российских пленных посетили сотрудники МККК и в каких условиях они содержатся.

Ранее уполномоченный по правам человека в России рассказала российскому президенту Владимиру Путину о работе по защите прав людей, связанных со спецоперацией на Украине, и беженцев из Донбасса.

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