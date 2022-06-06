Москалькова заявила о разном отношении МККК к пленным россиянам и украинцам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Международный комитет Красного Креста (МККК) по-разному относится к военнопленным россиянам и украинцам.

«Меня очень волнует, что МККК, на мой взгляд, не одинаково относится к нашим пленным и к украинским. Мы видели, когда пленные выходили из «Азовстали», присутствовал Красный Крест: с блокнотиками, переписывали, реестр составлялся», — приводит РИА Новости её слова.

Москалькова добавила, что не получила информации, сколько российских пленных посетили сотрудники МККК и в каких условиях они содержатся.

Ранее уполномоченный по правам человека в России рассказала российскому президенту Владимиру Путину о работе по защите прав людей, связанных со спецоперацией на Украине, и беженцев из Донбасса.