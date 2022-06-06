Москалькова рассказала Путину о работе по защите прав военных и беженцев

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала российскому президенту Владимиру Путину о работе по защите прав людей, связанных со спецоперацией на Украине, и беженцев из Донбасса.
Москалькова рассказала Путину о работе по защите прав военных и беженцев
  • РИА Новости

Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

По её словам, аппарат омбудсмена сейчас плотно работает с Минобороны и МЧС по вопросам обращений граждан, которые связаны со спецоперацией на Украине, и с беженцами, которые находятся на российской территории.

«В защиту прав и законных интересов граждан, лиц и военнослужащих, нарушенных украинскими властями, поступило с 24 февраля более 3 тыс. обращений», — сказала Москалькова.

Она добавила, что благодаря Минобороны были предприняты меры по восстановлению нарушенных прав.

Кроме того, она заявила о большой обеспокоенности из-за того, что Международный Комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал Москву о посещении российских пленных на Украине.

«Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации», — сказала омбудсмен.

Москалькова напомнила, что она посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права полностью соблюдаются.

В мае Москалькова сообщила об освобождении на Украине 11 моряков с сухогруза «Авангард».

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