Москалькова рассказала Путину о работе по защите прав военных и беженцев
- РИА Новости
Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.
По её словам, аппарат омбудсмена сейчас плотно работает с Минобороны и МЧС по вопросам обращений граждан, которые связаны со спецоперацией на Украине, и с беженцами, которые находятся на российской территории.
«В защиту прав и законных интересов граждан, лиц и военнослужащих, нарушенных украинскими властями, поступило с 24 февраля более 3 тыс. обращений», — сказала Москалькова.
Она добавила, что благодаря Минобороны были предприняты меры по восстановлению нарушенных прав.
Кроме того, она заявила о большой обеспокоенности из-за того, что Международный Комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал Москву о посещении российских пленных на Украине.
«Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации», — сказала омбудсмен.
Москалькова напомнила, что она посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права полностью соблюдаются.
В мае Москалькова сообщила об освобождении на Украине 11 моряков с сухогруза «Авангард».