Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об освобождении на Украине 11 моряков с сухогруза «Авангард».

«Освобождены незаконно удерживаемые на Украине 11 членов экипажа судна «Авангард», граждане Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале омбудсмена.

Москалькова сообщила, что сухогруз «Авангард» прибыл в Измаил из Греции в декабре 2021 года для прохождения ремонта.

После начала российской специальной военной операции на Украине судно и моряки были блокированы охраной порта и украинскими пограничниками.

Москалькова уточнила, что освобождённые моряки — уроженцы Приморского края, Краснодарского и Ставропольского края, а также Астраханской области.

Ранее российский омбудсмен заявила об удержании на Украине восьми судов из России с экипажем из 72 человек.