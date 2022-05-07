Москалькова сообщила об освобождении на Украине 11 моряков с сухогруза «Авангард»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об освобождении на Украине 11 моряков с сухогруза «Авангард».
Москалькова сообщила об освобождении на Украине 11 моряков с сухогруза «Авангард»
  • РИА Новости

«Освобождены незаконно удерживаемые на Украине 11 членов экипажа судна «Авангард», граждане Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале омбудсмена.

Москалькова сообщила, что сухогруз «Авангард» прибыл в Измаил из Греции в декабре 2021 года для прохождения ремонта.

После начала российской специальной военной операции на Украине судно и моряки были блокированы охраной порта и украинскими пограничниками.

Москалькова уточнила, что освобождённые моряки — уроженцы Приморского края, Краснодарского и Ставропольского края, а также Астраханской области.

Ранее российский омбудсмен заявила об удержании на Украине восьми судов из России с экипажем из 72 человек.

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